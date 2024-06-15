Росія хоче відвернути увагу від Саміту миру, використовуючи Радбез ООН, — США

Делегація Росії в ООН скликала засідання Ради Безпеки 14 червня, щоб обговорити “наслідки постачання військової допомоги Україні з боку Заходу”.

Представник США на Радбезі ООН звинуватив Росію у спробі використати Раду Безпеки ООН, аби відвернути увагу міжнародної спільноти від Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про це заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд заявив під час засідання Радбезу.

"Не дивно, що Росія скликала сьогоднішню зустріч за день до прибуття десятків країн до Швейцарії на Саміт миру. Сьогоднішнє засідання – це прозора спроба РФ відволікти світ та звинуватити в тому, що відбувається в Україні, кого завгодно, але тільки не себе", — заявив Вуд.

Також заступник постпреда США додав, що Росія хоче, щоб світ повірив, що саме намагання України захистити себе є справжньою перешкодою для миру, а також намагається зміцнити зв’язки з країнами, які відверто ігнорують міжнародне право та Статут ООН.

"РФ, попри резолюції Радбезу ООН, незаконно отримала від КНДР десятки балістичних ракет та понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами. Також Росія поглибила військові відносини з Іраном, закуповуючи безпілотники, та хоче придбати балістичні ракети. Значну роль у підтримці РФ відіграє Китай, додав представник США", — сказав Вуд.

За його словами, у цьому випадку йдеться про поставки значної кількості верстатів, мікроелектроніки, оптики, а також техніки для БПЛА та крилатих ракет.

Вуд закликав усі країни припинити військову співпрацю з Росією та підтримати прагнення України до справедливого й тривалого миру, що відповідає принципам і цілям Статуту ООН.

Делегація Росії в ООН скликала засідання Ради Безпеки 14 червня, щоб обговорити “наслідки постачання військової допомоги Україні з боку Заходу”.