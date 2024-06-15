Народні депутати звинувачують Апарат Верховної Ради у зламі електронної системи для збереження високих зарплат

За словами нардепів Галини Третьякової і Олександри Устінової, проєкт постанови про зменшення кількості працівників Апарату і відповідно мінімізації зарплат, підписали майже 100 депутатів, а тепер 13 підписів фізично зникли, пише "Бабель"

Народні депутати Галина Третьякова від "Слуги народу" і Олександра Устінова від фракції "Голос" звинуватили Апарат Верховної Ради у зламі електронної системи парламенту, що є злочином.

У соцмережах нардепи вказали, що в системі на реєстрації був проєкт постанови про зменшення кількості працівників Апарату (наразі їх 1 150) і, відповідно, мінімізації їхніх зарплат.

Так, проєкт підписали майже 100 депутатів, однак 13 підписів фізично зникли. За словами Устінової, "забрати" підписи можуть лише представники Апарату, адже у нардепів немає доступу до системи.

Третьякова ж заявляє, що в Апараті наразі 200 пустих місць, за рахунок яких виплачувалися захмарні премії іншим.

"Для вашого розуміння: зарплата керівника секретаріату чи заступника коливається на рівні 1,2—1,5 мільйона гривень, у той час як голова комітету і депутати отримують 400—500 тисяч на рік. Тобто 40 тисяч на місяць", – зазначає Устінова.

Ба більше, за словами депутатів, після того, як працівники Апарату дізналися про проєкт, то почали обдзвонювати й залякувати нардепів, а потім вручну видаляли підписи. Зокрема, за словами Третьякової, депутатам погрожує керівник Апарату ВРУ Вячеслав Штучний.

У свою чергу на сайті парламенту з'явилася заява пресслужби Апарату Верховної ради щодо ситуації. Там заявили, що постанова була зареєстрована нардепом Третьяковою 14 червня, а до моменту реєстрації на імʼя Голови Верховної Ради надійшло 13 заяв народних депутатів України, в яких ішлося про відкликання підпису під проєктом Постанови.

"Постанова була зареєстрована авторкою (Третьяковою Г.М., – ред) 14.06.2024. Ще до моменту реєстрації на імʼя Голови Верховної Ради України надійшло 13 заяв народних депутатів України, в яких ішлося про відкликання підпису під проєктом Постанови.

Оскільки ці заяви народні депутати України подали на етапі візування проєкту документа, тобто до його реєстрації, Апарат Верховної Ради України вжив необхідні заходи для приведення списку підписантів у відповідність до поданих заяв народних депутатів України", — зазначається у заяві Апарату Верховної Ради.

Зазначимо, що кошторис Верховної Ради на 2024 передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату ВРУ на 2,95 мільярда гривень, що на понад 300 мільйонів більше, ніж передбачалось на минулий рік.