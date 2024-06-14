Посли країн-членів ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Посли країн-членів ЄС погодили рамки для переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Про це повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.

“Посли в принципі погодили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня.

Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Єврокомісія рекомендувала почати з Україною переговори про вступ до Євросоюзу.

Перед цим Financial Times писала, що Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ до ЄС України і Молдови. Комісія вважає, що Київ виконав необхідні для старту перемовин умови в частині антикорупційної сфери, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.

Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу в лютому 2022, коли почалася повномасштабна війна.

23 червня 2022 Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Київ отримав від Брюсселя список необхідних для подальшої євроінтеграції семи реформ.

8 листопада 2023 Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС. ЄК вважала повністю успішними чотири з семи вимог: впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору, реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. Натомість над боротьбою з корупцією, законодавством про нацменшини та зменшенням впливу олігархів ще слід було працювати.