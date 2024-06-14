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Посли країн-членів ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня.

Посли країн-членів ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови
Посли країн-членів ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови
Фото: EPAUPG

Посли країн-членів ЄС погодили рамки для переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Про це повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.

“Посли в принципі погодили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня.

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  • Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця.

  • Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Єврокомісія рекомендувала почати з Україною переговори про вступ до Євросоюзу.

  • Перед цим Financial Times писала, що Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ до ЄС України і Молдови. Комісія вважає, що Київ виконав необхідні для старту перемовин умови в частині антикорупційної сфери, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.

  • Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу в лютому 2022, коли почалася повномасштабна війна. 

  • 23 червня 2022 Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Київ отримав від Брюсселя список необхідних для подальшої євроінтеграції семи реформ.

  • 8 листопада 2023 Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС. ЄК вважала повністю успішними чотири з семи вимог: впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору, реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. Натомість над боротьбою з корупцією, законодавством про нацменшини та зменшенням впливу олігархів ще слід було працювати. 

  • Політичне рішення про початок переговорів про вступ залежить від усіх 27 країн-членів Євросоюзу. Основною перешкодою була Угорщина, яка виступає проти приєднання України і натомість пропонує якусь угоду про співпрацю. Проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо казав, що не вважає Україну готовою до вступу, але пообіцяв не перешкоджати початку переговорів.

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