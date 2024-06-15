Сійярто заявив, що Угорщина більше не блокуватиме старт переговорів про вступ України до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у рамковий документ, на основі якого відбуватимуться переговори між Європейським союзом і Україною щодо вступу, внесли угорські вимоги про права національних меншин.
Про це глава угорського МЗС написав у Фейсбук.
"Після гострих дискусій сьогодні ввечері в Брюсселі досягнуто домовленості: всі угорські умови включені до рамкового документа для переговорів з Україною. Тож тепер ми також маємо документ із Брюсселя про те, що Україна має повернути права, відібрані у закарпатських угорців протягом останніх років", – написав він.
- Напередодні стало відомо, що Угорщина не блокуватиме рішень НАТО щодо України, проте також не надасть жодних ресурсів для української оборони.
- Також Угорщина припинила блокувати погодження так званої рамки для переговорів щодо вступу України в Європейський союз, і Україна й Молдова мають офіційно почати переговори про вступ до ЄС 25 червня.