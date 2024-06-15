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Сійярто заявив, що Угорщина більше не блокуватиме старт переговорів про вступ України до ЄС

У документ, згідно якого, відбуватимуться переговори щодо Євроінтеграції України, внесли угорські вимоги про права національних меншин.

Сійярто заявив, що Угорщина більше не блокуватиме старт переговорів про вступ України до ЄС
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто
Фото: Facebook/Szijjártó Péter

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у рамковий документ, на основі якого відбуватимуться переговори між Європейським союзом і Україною щодо вступу, внесли угорські вимоги про права національних меншин.

Про це глава угорського МЗС написав у Фейсбук.

"Після гострих дискусій сьогодні ввечері в Брюсселі досягнуто домовленості: всі угорські умови включені до рамкового документа для переговорів з Україною. Тож тепер ми також маємо документ із Брюсселя про те, що Україна має повернути права, відібрані у закарпатських угорців протягом останніх років", – написав він.

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