Сійярто заявив, що Угорщина більше не блокуватиме старт переговорів про вступ України до ЄС

У документ, згідно якого, відбуватимуться переговори щодо Євроінтеграції України, внесли угорські вимоги про права національних меншин.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у рамковий документ, на основі якого відбуватимуться переговори між Європейським союзом і Україною щодо вступу, внесли угорські вимоги про права національних меншин.

Про це глава угорського МЗС написав у Фейсбук.

"Після гострих дискусій сьогодні ввечері в Брюсселі досягнуто домовленості: всі угорські умови включені до рамкового документа для переговорів з Україною. Тож тепер ми також маємо документ із Брюсселя про те, що Україна має повернути права, відібрані у закарпатських угорців протягом останніх років", – написав він.

Напередодні стало відомо, що Угорщина не блокуватиме рішень НАТО щодо України, проте також не надасть жодних ресурсів для української оборони.