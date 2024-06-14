Швейцарія оприлюднила список учасників Саміту миру

Швейцарія оприлюднила перелік учасників Саміту миру, який пройде 15-6 червня у Бюргенштоку.
У заході візьмуть участь представники 92 держав і восьми організацій. Саміт відвідають, зокрема, президенти Албанії, Аргентини, Чехії, Фінляндії, Франції, Грузії, Латвії, Молдови, Польщі, прем'єр-міністри Бельгії, Великобританії, Канади, Естонії, Греції, Італії, Японії, Швеції, канцлери Австрії і Німеччини, віцепрезидентка США Камала Гарріс та ін.
Від Туреччини приїде міністр закордонних справ Хакан Фідан, від Угорщини - теж глава МЗС Петер Сіярто, від Словаччини - Юрай Бланар, від Сербії - їхній колега Марко Джурич, від ОАЕ - радник президента Анвар Гаргаш.
Захід також відвідають Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, очільники Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Євроради Шарль Мішель, Європарламенту Роберта Мецола, Вселенський патріарх Варфоломій.
Від Індії на Саміт миру приїде її посол у Росії Паван Капур.
Швейцарія загалом запросила понад 160 зі всього світу.
- Днями видання "Радіо Свобода" із посиланням на двох дипломатів з Євросоюзу, які знайомі з процесом підготовки Глобального саміту миру у Швейцарії, повідомило про скорочення кількості підтверджених учасників заходу.
- Раніше прибуття своєї делегації на подію, що відбудеться 15-16 червня поблизу Люцерна, планували 93 держави світу. Потім цифри змінилися до 78.