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Велика Британія слідом за США також посилала санкції проти РФ. У тому числі проти Московської фондової біржі

Також Британія, як і США, ввела санкції щодо російських Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарія. Крім того, Лондон ввів санкції проти кораблів тіньового флоту РФ.

Велика Британія слідом за США також посилала санкції проти РФ. У тому числі проти Московської фондової біржі
Ілюстративне фото: московська фондова біржа
Фото: соцмережі

Велика Британія посилала санкції проти РФ у скоординованих діях з партнерами з G7 для підтримки України. У новому списку 50 позицій, зокрема Московська фондова біржа, повідомляє уряд країни. 

Нові санкції включають кораблі тіньового флоту Путіна, центральні установи російської фінансової системи та постачальників, які підтримують російське військове виробництво.

Також нові санкції стосуються постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для російської армії, включаючи організації, що базуються в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані та Туреччині, а також кораблі, які транспортують військові товари з Північної Кореї до Росії.

Крім того, цей новий пакет спрямований на центральні інституції в російській фінансовій системі, включаючи Московську фондову біржу. Ця дія вживається за погодженням із США, які ввели нові санкції, у тому числі проти Мосбіржі, 12 червня.

Згідно зі списком, Британія також ввела санкції щодо російських Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарія, а також щодо "Інгосстрах" та СПБ-біржі.

Також санкції запроваджено, зокрема, проти голови Мосбіржі Юрія Денисова і проти 6 російських судів.

Зазначимо, напередодні, після введення американських санкцій, Мосбіржа оголосила про зупинку торгів доларами та євро з 13 червня.

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