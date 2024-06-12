Від початку 2022-го 160 нардепів отримали компенсації за житло на суму понад 64 млн гривень

Серед них – ті, хто декларував великі прибутки.

Від 2022 і станом на кінець квітня 2024 народні депутати отримали 64,5 млн гривень компенсацій з держбюджету на оренду житла у Києві. Загалом за цей час 160 нардепів скористались правом отримати компенсацію, йдеться у матеріалі Руху Чесно на основі відповіді Апарату Верховної Ради.

70% тих, хто отримав компенсацію, є мажоритарником. При цьому компенсацію отримували навіть ті депутати, які декларували значні статки та люксові прикраси. А також ті, хто втік за кордон і співпрацював із Росією.

Народні депутати від "Слуги народу" протягом 2022-2024-го отримали найбільше компенсацій за житло, аніж парламентарі всіх інших фракцій і груп разом. У 2022-му 108 народних депутатів СН отримали 22,2 млн гривень компенсацій за проживання в Києві. Торік 97 "слуг" отримали виплати на суму 20,7 млн гривень.

За перші чотири місяці 2024-го сума компенсацій для 81 "слуги народу" сягнула 4,7 млн.

Фото: Рух Чесно Слуга народу найбільше отримує компенсації за житло

"За підрахунками Руху ЧЕСНО, за останні два з половиною роки 74% від суми усіх житлових компенсацій нардепам отримували представники “Слуги народу”. При тому, що у фракцію «слуг» станом на 2024 рік входить 58% нардепів Верховної Ради ІХ-го скликання", – йдеться у матеріалі.

Рух Чесно пояснив, що таку диспропорцію можна аргументувати тим, що “Слуга народу” є найбільшою фракцією у Верховній Раді й туди входить найбільше мажоритарників, які, найімовірніше, не мають житла у столиці. Але серед представників інших фракцій та груп кількість та відсоток нардепів, які отримують виплати за житло, значно менший.

Фото: Рух Чесно Скільки депутатів отримують компенсацію за житло

Приблизно однакові суми, до 1,5 млн гривень на рік, компенсували представникам фракцій “Голосу” та "Євросолідарності", груп “Довіра” та “За майбутнє”.

Найменше грошей на житло просили нардепи із груп ПЗЖМ і “Відновлення України” (заборонена проросійська ОПЗЖ) та від “Батьківщини”.

Згідно з даними декларацій, зі 160 нардепів, які отримували компенсації протягом двох років, щонайменше 54 мають накопичення понад 100 тис. доларів (зокрема заощадження чоловіка або дружини). Серед них є представники усіх фракцій та груп, окрім “Голосу”.

Євген Яковенко ("Відновлення України") отримав понад 530 000 гривень компенсації. Але торік він задекларував понад $950 000 готівки та 830 000 євро.

Олег Мейдич ("Батьківщина") задекларував заощаджень на 14,5 млн гривень готівкою та ще близько 86 тис. доларів і 40 тис. євро. Отримав компенсацію 397 000 грн.

Анатолій Урбанський від групи “За майбутнє” вказав 21,6 млн гривень готівкою, а також вісім годинників, ювелірні прикраси з діамантами і брендовий одяг, зокрема чотири шуби дружини. За останні два з половиною роки Урбанський взяв понад 350 тис. грн компенсації.

Мажоритарник, обраний від “Слуги народу”, а нині член групи “Відновлення України” Олег Воронько вказав майже 1,5 млн доларів і понад 1 млн євро готівкою, а також десятки тисяч в інших валютах. Це не завадило нардепу взяти ще й компенсацію з бюджету – 237 000 гривень за 2022-ий..

Нардеп-мільйонер Сергій Магера, обраний від проросійського “Опозиційного блоку”, у перші місяці повномасштабного вторгнення отримав 58,5 тис. гривень (1460 доларів) бюджетних коштів за проживання у номері на 16 кв. м у парламентському готелі “Київ”. Лише на його банківському рахунку, згідно з декларацією, лежить 21 млн гривень.

Депутат від забороненої ОПЗЖ, а наразі член групи ПЗЖМ Володимир Кальцев також покривав витрати на оренду з бюджетних коштів: у 2022–2023 він отримав 412 тис. гривень компенсації. Також політик задекларував майже 100 тис. доларів готівкою, чотири годинники й дорогоцінні прикраси. Крім того, в декларації Кальцев зазначив, що позичив комусь 3,59 млн доларів.

Артем Кунаєв, мажоритарник від СН, на оренду столичної квартири за два з половиною роки отримав 530 тис. гривень. При цьому в його декларації вказано 280 тис. доларів та 34 тис. євро готівки.

Понад 130 000 компенсацій отримав виключений з СН Богдан Торохтій.

Рух Чесно додав, що близько половини зі 160 парламентарів, що отримували компенсації, значних статків не декларували.

Окремо Рух Чесно зазначив, що у перші місяці 2022 38 000 гривень компенсації отримав “слуга” Олексій Ковальов, який на початку повномасштабного вторгнення активно допомагав росіянам в Херсонській області.

Таку ж суму компенсацій у 2022-му отримав і обранець від нині забороненої ОПЗЖ Олександр Пономарьов, якому СБУ та ДБР торік оголосили про підозру у державній зраді.

Отримували компенсації також фігуранти Реєстру зрадників Руху ЧЕСНО Андрій Аксьонов, Максим Бужанський (СН), Валерій Гнатенко (ОПЗЖ) та виключений зі “Слуги народу” мажоритарник Євгеній Шевченко.