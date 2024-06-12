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Зеленський поїхав до Саудівської Аравії говорити про Саміт миру

Лідери також обговорили двосторонні відносини між країнами.

Зеленський поїхав до Саудівської Аравії говорити про Саміт миру
Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд на зустрічі 12 червня 2024 року
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Саудівської Аравії.

Як ідеться на сайті глави держави, відбулася зустріч зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Сторони обговорили двосторонні відносини між країнами, відзначили прогрес у виконанні попередніх домовленостей та результативну співпрацю команд. 

Також ішлося про підготовку до Саміту миру, очікуваним результатам і їхній реалізації.

Зеленський назвав зустріч з прем’єр-міністром Саудівської Аравії змістовною.

  • Цього місяця стало відомо, що Саудівська Аравія не планує відправляти свого представника на Глобальний саміт миру в Швейцарію.  Причиною цього нібито є те, що на саміті не буде присутня Росія. Але наразі офіційної заяви від Ер-Ріяду не було.
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