Лідери також обговорили двосторонні відносини між країнами.

Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд на зустрічі 12 червня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Саудівської Аравії.

Як ідеться на сайті глави держави, відбулася зустріч зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Сторони обговорили двосторонні відносини між країнами, відзначили прогрес у виконанні попередніх домовленостей та результативну співпрацю команд.

Також ішлося про підготовку до Саміту миру, очікуваним результатам і їхній реалізації.

Зеленський назвав зустріч з прем’єр-міністром Саудівської Аравії змістовною.