Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Саудівської Аравії.
Як ідеться на сайті глави держави, відбулася зустріч зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
Сторони обговорили двосторонні відносини між країнами, відзначили прогрес у виконанні попередніх домовленостей та результативну співпрацю команд.
Також ішлося про підготовку до Саміту миру, очікуваним результатам і їхній реалізації.
Зеленський назвав зустріч з прем’єр-міністром Саудівської Аравії змістовною.
- Цього місяця стало відомо, що Саудівська Аравія не планує відправляти свого представника на Глобальний саміт миру в Швейцарію. Причиною цього нібито є те, що на саміті не буде присутня Росія. Але наразі офіційної заяви від Ер-Ріяду не було.