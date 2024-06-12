Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок авіаудару по селищу на Харківщині постраждали троє людей

Росіяни скинули авіаційни боєприпас по Старому Салтову на Чугуївщині.

Внаслідок авіаудару по селищу на Харківщині постраждали троє людей
обстріли Харківщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок ворожого авіаудару по селищу Старий Салтів Чугуївського району на Харківщині постраждали троє людей. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 12 червня близько 17:00 ЗС РФ завдали авіаудар по селищу Старий Салтів Чугуївського району. 

Гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та двоє жінок 61 та 59 років. Також пошкоджено житлові будинки. 

За попередніми даними, ворог завдав удар авіаційним боєприпасом.

  • У селі Курилівка на Харківщині внаслідок російських обстрілів 12 червня поранень зазнали двоє людей. Російська армія обстріляла село з РСЗВ "Ураган".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies