Внаслідок авіаудару по селищу на Харківщині постраждали троє людей

Внаслідок ворожого авіаудару по селищу Старий Салтів Чугуївського району на Харківщині постраждали троє людей.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 12 червня близько 17:00 ЗС РФ завдали авіаудар по селищу Старий Салтів Чугуївського району.
Гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та двоє жінок 61 та 59 років. Також пошкоджено житлові будинки.
За попередніми даними, ворог завдав удар авіаційним боєприпасом.
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