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Ворог атакував Кривий Ріг ракетою "Іскандер-М"

Попередньо відомо про 9 жертв, 29 поранених, серед яких — п'ятеро дітей.

Ворог атакував Кривий Ріг ракетою "Іскандер-М"
обстріл Кривого Рогу
Фото: ДСНС України

У четвер, 12 червня, російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Кривого Рогу ракетою "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Вдень була ракетна атака на наше місто, у житловий квартал. Попередньо - балістика «Іскандер-М» з Криму", повідомив мер міста.

За офіційними даними, відомо про 9 загиблих людей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти. Також 29 поранених, серед них — п’ятеро дітей. Пораненим надається вся необхідна допомога. 

Ударом пошкоджено 41 багатоквартирний будинок, 1 гімназія, 2 училища.

"Усі оперативні та комунальні служби одразу прибули на місце. Зараз роботи продовжуються - працівники ДСНС, поліції, комунальні служби роблять все можливе, всім надається необхідна допомога", — зазначив Вілкул.

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