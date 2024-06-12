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Україна підписала з Бельгією і Німеччиною угоди для відбудови закладів освіти

Бельгія інвестує понад 21 млн євро, а Німеччина - 20,5 млн євро.

Україна підписала з Бельгією і Німеччиною угоди для відбудови закладів освіти
Укладення угод між Міносвіти і Бельгією та Німеччиною на Міжнародній конференції з відновлення України
Фото: Міносвіти

Міністерство освіти і науки України підписало на Міжнародній конференції з відновлення угоди про співпрацю з Бельгією та Німеччиною, які сприятимуть відбудові закладів освіти.

За інформацією пресслужби МОН, освіту визнали стратегічним напрямом для відбудови людського капіталу країни. Договори допоможуть забезпечити безперервну якісну освіту для українських дітей.

Зокрема, Бельгія інвестує понад 21 млн євро у відбудову шкіл, ліцеїв та профтехів у Київській та Чернігівській областях. МОН водночас розширить співпрацю з бельгійськими закладами та запровадить перекваліфікацію для ветеранів, людей зі статусом ВПО, молоді й жінок.

Німеччина виділяє 20,5 млн євро на створення в Україні Центрів професійної досконалості. Кошти скерують на оновлення інфраструктури профтехустанов, сучасне обладнання майстерень і нові навчальні програми.

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