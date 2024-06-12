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Антисанітарія та пожежна небезпека: окупанти звозять українських дітей з ТОТ у "табори" відпочинку

Окупанти організували табори для дітей на ТОТ з численними порушеннями заходів безпеки.

Антисанітарія та пожежна небезпека: окупанти звозять українських дітей з ТОТ у "табори" відпочинку
Фото: ЦНС

На тимчасово окупованій Луганщині колаборанти організували в екстреному режимі понад 70 літніх таборів для дітей, де росіяни планують “перевиховати” щонайменше п’ять тисяч школярів різного віку. 

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"Перевагу, звичайно, надають дітям загиблих учасників “сво”. Втім, куратори із кремля по пропаганді та промиванні мізків ставлять плани на стовідсоткове опрацювання маленьких мешканців окупованих територій", — пишуть в ЦНС.

У спротиві зазначають, що літні табори, які нашвидкоруч організували при закладах освіти, не відповідають елементарним заходам безпеки. 

"Захаращені запасні виходи, антисанітарія, висока пожежна небезпека – це тільки частина проблем. Організація безпечного харчування під час літньої спеки взагалі відсутня. Але місцевий “роспотребнадзор” дав добро! Ідеологічному і “патріотичному” вихованню на окупованих територіях дітей бути не дивлячись ні на що", — ідеться у повідомленні спротиву. 

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