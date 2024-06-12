Росіяни будують бонові загородження у Криму, аби захистити Керченський міст

Російські війська почали будувати бонові загородження в тимчасово окупованому Криму, щоб захистити від ударів ЗСУ незаконно збудований Керченський міст.

Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук у коментарі Radio NV.

"Раніше у них на охороні мосту перебувало від 10 до 14 кораблів та катерів одночасно в морі, а зараз їх там нуль", – зазначив речник.

Для захисту Кримського моста росіяни нині будують інженерні споруди.

"Вони намагаються максимально звузити можливість маневру, звузити прохід для того, щоб контролювати було легше цю ділянку, цей район моря з метою, звісно, захисту тієї самої споруди", – додав Плетенчук.