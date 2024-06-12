В ГУР підтвердили ураження одразу двох російських винищувачів Су-57 на території РФ

Під час атаки 8 червня по аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ відбулося ураження одразу двох багатоцільових винищувачів Су-57. Цю інформацію підтвердив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, пише LIGA.net.
За словами Юсова, ураження відбулось майже в 600 км від лінії кордону із Україною.
Наразі у Генеральному управлінні розвідки можуть підтвердити, що в одного літака Су-57 є значні пошкодження, а в ще одного – легші.
"Тим не менш, факт: вперше уражено Су-57, і вперше уражено одразу два таких "наднових" російських винищувачі", – додав Юсов.
- ГУР уперше в історії уразило 8 червня цього року багатоцільовий винищувач РФ Су-57 на території аеродрому “Ахтубінськ” в Астраханській області.
- Цей винищувач здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.
- Раніше у розвідці зазначали про імовірність того, що Росія могла втратити не один багатоцільовий винищувач Су-57, а два.