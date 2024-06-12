В ГУР підтвердили ураження одразу двох російських винищувачів Су-57 на території РФ

Після атаки на аеродром "Ахтубінськ" в РФ тривала дорозвідка щодо ймовірного пошкодження одразу двох винищувачів.

Під час атаки 8 червня по аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ відбулося ураження одразу двох багатоцільових винищувачів Су-57. Цю інформацію підтвердив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, пише LIGA.net.

За словами Юсова, ураження відбулось майже в 600 км від лінії кордону із Україною.

Наразі у Генеральному управлінні розвідки можуть підтвердити, що в одного літака Су-57 є значні пошкодження, а в ще одного – легші.

"Тим не менш, факт: вперше уражено Су-57, і вперше уражено одразу два таких "наднових" російських винищувачі", – додав Юсов.