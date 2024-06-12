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На Троєщині будівельник впав з висоти: обвинувальний акт щодо трьох посадовців будкомбінату скеровано до суду

Слідство встановило, що 53-річний монтажник був допущений до робіт зі встановлення перекриття між поверхами без запобіжного поясу. Він отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

На Троєщині будівельник впав з висоти: обвинувальний акт щодо трьох посадовців будкомбінату скеровано до суду
Фото: Київська міська прокуратура

До суду скеровано обвинувальний акт відносно трьох посадовців будівельної компанії за обвинуваченням у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило шкоду здоров’ю потерпілого. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Так, в січні 2022 року товариством здійснювалось будівництво 25-поверхового житлового будинку по вул. Електротехнічна в м. Києві. До виконання робіт з підвищеною небезпекою під час встановлення перекриття між 3 та 4 поверхами було допущено 53-річного монтажника без запобіжного поясу. 

В ході виконання робіт монтажник втратив рівновагу та впав з висоти майже 3 метри. Внаслідок падіння чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. 

Причиною отримання працівником тілесних ушкоджень став неналежний контроль за виконанням робіт з підвищеною небезпекою.

Наразі обвинувальний акт відносно начальника будівельно-монтажного управління, начальника дільниці та виконавця робіт скеровано до суду.

Санкція статті 272 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років.

Нагадаємо, у травні прокуратура повідомила, що на будівництві ЖК на Подолі працівник упав з висоти і травмував хребет. Підряднику вручили підозру. Директору фірми, яка виконувала роботи, загрожує покарання у виді обмеження волі строком до 2 років.

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