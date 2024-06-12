На Троєщині будівельник впав з висоти: обвинувальний акт щодо трьох посадовців будкомбінату скеровано до суду

Слідство встановило, що 53-річний монтажник був допущений до робіт зі встановлення перекриття між поверхами без запобіжного поясу. Він отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

До суду скеровано обвинувальний акт відносно трьох посадовців будівельної компанії за обвинуваченням у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило шкоду здоров’ю потерпілого. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, в січні 2022 року товариством здійснювалось будівництво 25-поверхового житлового будинку по вул. Електротехнічна в м. Києві. До виконання робіт з підвищеною небезпекою під час встановлення перекриття між 3 та 4 поверхами було допущено 53-річного монтажника без запобіжного поясу.

В ході виконання робіт монтажник втратив рівновагу та впав з висоти майже 3 метри. Внаслідок падіння чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Причиною отримання працівником тілесних ушкоджень став неналежний контроль за виконанням робіт з підвищеною небезпекою.

Наразі обвинувальний акт відносно начальника будівельно-монтажного управління, начальника дільниці та виконавця робіт скеровано до суду.

Санкція статті 272 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років.

Нагадаємо, у травні прокуратура повідомила, що на будівництві ЖК на Подолі працівник упав з висоти і травмував хребет. Підряднику вручили підозру. Директору фірми, яка виконувала роботи, загрожує покарання у виді обмеження волі строком до 2 років.