На Троєщині будівельник впав з висоти: обвинувальний акт щодо трьох посадовців будкомбінату скеровано до суду

До суду скеровано обвинувальний акт відносно трьох посадовців будівельної компанії за обвинуваченням у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило шкоду здоров’ю потерпілого. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Так, в січні 2022 року товариством здійснювалось будівництво 25-поверхового житлового будинку по вул. Електротехнічна в м. Києві. До виконання робіт з підвищеною небезпекою під час встановлення перекриття між 3 та 4 поверхами було допущено 53-річного монтажника без запобіжного поясу.
В ході виконання робіт монтажник втратив рівновагу та впав з висоти майже 3 метри. Внаслідок падіння чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Причиною отримання працівником тілесних ушкоджень став неналежний контроль за виконанням робіт з підвищеною небезпекою.
Наразі обвинувальний акт відносно начальника будівельно-монтажного управління, начальника дільниці та виконавця робіт скеровано до суду.
Санкція статті 272 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років.
Нагадаємо, у травні прокуратура повідомила, що на будівництві ЖК на Подолі працівник упав з висоти і травмував хребет. Підряднику вручили підозру. Директору фірми, яка виконувала роботи, загрожує покарання у виді обмеження волі строком до 2 років.