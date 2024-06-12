У Дніпрі викрили луганчанина, який на ТОТ будував ворогу фортифікації та ремонтував техніку

Після окупації його району чоловік одразу почав спрівпрцю із ворогом, а згодом втік до Дніпра.

Повідомили про підозру колишньому працівнику фермерського господарства із деокупованого села Невське, що на Луганщині, який на ТОТ будував ворогу фортифікації та ремонтував техніку.

Як повідомили у Офісі генпрокурора, чоловікові інкриміновано добровільне надання допомоги зс РФ та контрольованим ними незаконним збройним формуванням на тимчасово окупованій території у веденні бойових дій проти Збройних Сил України (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після захоплення території Сватівського району Луганщини чоловік почав співпрацювати з окупантами.

Із травня по жовтень 2022 року він перевозив будматеріали для зведення у населеному пункті фортифікаційних споруд. Звідти окупаційні війська вели спостереження за позиціями українських військових та відкривали по ним прицільний вогонь. Також займався виготовленням укріплень для ворога.

Крім того, підозрюваний за власною ініціативою ремонтував пошкоджену військову техніку, яку окупанти ставили в гаражі фермерського господарства.

Восени 2022 року Сили оборони України звільнили село. Чоловік виїхав до Дніпра та намагався працевлаштуватися, однак його протиправну діяльність на користь держави-агресора викрили.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучено речові докази на підтвердження співпраці з ворогом.Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тим часом 11 років отримала меншканка Слов’янська, яка "здавала" позиції української армії.