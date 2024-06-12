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На кордоні із Румунією затримали семеро нелегалів і провідника

Чоловіки заплатили провіднику від 5 до 10 тисяч доларів за обхід КПП.

На кордоні із Румунією затримали семеро нелегалів і провідника
Затримані нелегали на Буковині
Фото: ДПСУ

На Буковині місцевий мешканець намагався провести поза межами пунктів пропуску до Румунії 7 чоловіків і їхнього провідника.

Про це повідомили у ДПСУ.

"Днями, під час реалізації отриманої оперативної інформації, на ділянці відділу «Мамалига» прикордонники зупинили 2 легкових автомобілі, в яких перебувало 8 чоловіків", – зазначили у прикордонній службі.

Один з чоловіків, місцевий мешканець, планував доставити інших до кордону з Румунією та вказати подальший маршрут до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску.

Решта затриманих, жителі Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Київської областей, заплатили за таку поїзду від 5 до 10 тисяч доларів США. 

Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення.

В ході подальшої роботи прикордонники встановили й інших осіб, причетних до протиправної схеми. 

ДБР завершило розслідування щодо правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом осіб з інвалідністю.

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