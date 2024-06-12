У Польщі на кордоні із Білоруссю мігранти 4 рази закидали поліцейських камінням і гілками

Ніхто з поліцейських не постраждав, але дві поліцейські машини отримали пошкодження.

Чотири інциденти з мігрантами на білоруському боці кордону сталися поблизу Біловежі у Польщі.

Про це інформує RMF24.

За минулу добу іноземці чотири рази закидали поліцейських камінням і гілками дерев. Ніхто з поліцейських не постраждав, але дві поліцейські машини отримали пошкодження.

В одному випадку працівники поліції відбили спробу колективного перетину кордону.

Прикордонна служба повідомила , що у вівторок на польсько-білоруському кордоні зафіксовано майже 120 спроб нелегального проникнення до Польщі. За пособництво у перетині затримано двох осіб.

За даними Прикордонної служби Польщі, з початку червня зафіксовано понад 1,7 спроби незаконного перетину кордону . У травні таких спроб було понад 8 тисяч, у квітні – майже 3,4 тисячі. З початку року їх було понад 17 тисяч.