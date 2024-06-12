Азербайджан звинувачують у переслідуванні журналістів на тлі підготовки до кліматичного саміту ООН

Правозахисники заявили про щонайменше 25 випадків арештів або вироків журналістам та активістам за останній рік.

Уряд Азербайджану звинуватили у репресіях проти ЗМІ та активності громадянського суспільства перед проведенням у країні цьогорічного кліматичного саміту ООН, пише The Guardian.

Правозахисники “Human Rights Watch” заявили про щонайменше 25 випадків арештів або вироків журналістам та активістам за останній рік, майже всі вони залишаються під вартою.

“Багато активістів та груп громадянського суспільства стурбовані тим, що питання кліматичних проблем пригнічується через придушення ЗМІ”, ‒ зазначає видання.

У листопаді протягом двох тижнів в Азербайджані триватиме кліматичний саміт ООН Cop29. Як очікується, участь у ньому візьме майже 200 країн, зокрема приїдуть лідери десятків держав.

Активісти висловили своє занепокоєння на зустрічі урядів у Бонні, де базується секретаріат Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Зараз тривають перемовини, на яких чиновники з усього світу обговорюють ключові питання, які домінуватимуть на саміті Cop29. Йдеться про фінансову допомогу країнам, що розвиваються, скорочення викидів парникових газів і заходи для боротьби з наслідками глобального потепління.

Азербайджан проведе саміт після двох країн з авторитарними лідерами та поганою репутацією в галузі прав людини: Об'єднані Арабські Емірати приймали Cop28 у Дубаї торік, а Єгипет Cop27 ‒ у 2022 році.

Азербайджан, авторитарна держава, де обмежуються свободи ЗМІ та громадян, вважається однією з найкорумпованіших країн у світі, посівши торік 154-те місце зі 180 держав у рейтингу Transparency International. У країні є мало ефективної політичної опозиції, а президент Ільхам Алієв набрав понад 92% голосів на виборах у лютому та посів п'ятий термін поспіль.

Азербайджан також звинувачують в утриманні політв'язнів. Війна з сусідньою Вірменією минулого року за спірний регіон Нагірний Карабах закінчилася тим, що 100 тисяч людей виселили зі своїх домівок.

Один із головних радників Алієва кілька тижнів тому заявив, що уряд має намір зробити Cop29 “Поліцейським миру” та закликати до перемир’я, згідно з яким військові дії будуть призупинені в усьому світі на час заходу.