Кліматичний саміт: майже 20 країн закликали розвивати галузь “мирного атому”

На кліматичній конференції ООН у Дубаї – COP28 – близько 20 країн закликали розвивати ядерну енергетику, повідомляє DW.

Серед тих, хто підписав спільну декларацію: США, Франція, Великобританія, приймаюча країна Об'єднані Арабські Емірати, Бельгія, Фінляндія, Японія, Польща, Швеція, Україна та інші.

Згідно з декларацією, цей крок має допомогти зменшити викиди парникових газів і досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року. Держави закликають до цього часу втричі збільшити встановлену потужність атомних електростанцій (АЕС) у всьому світі порівняно з 2020 роком.

Декларацію представив представник США з питань клімату Джон Керрі.

Росія та Китай, попри те, що обидві країни експлуатують значну кількість АЕС, підписувати декларацію відмовилися.

Документ також закликає міжнародні фінансові інституції сприяти розширенню ядерної енергетики. Нині це заборонено статутами багатьох банків та кредитних організацій.

Джон Керрі нагадав, що, згідно з науковими даними, без атомної енергетики досягти кліматичної нейтральності до 2050 року не вдасться. Критики, своєю чергою, вказують на ризики, пов'язані з ядерною енергетикою, невирішені питання утилізації відходів та високу вартість розширення цієї галузі.

Зі свого боку, очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі також закликав до подальших інвестицій в атомну енергетику. Він зазначив, що було б помилкою відмовлятися від атомної енергії через проблеми з деякими проєктами.

"Статут деяких міжнародних кредиторів виключає фінансування ядерної енергетики. Світовий банк, приміром, не вкладав кошти у розвиток цієї галузі з 1959 року. Я гадаю, що ця позиція застаріла і не відповідає жодним науковим чи технологічним критеріям”, - сказав Гроссі.

На нинішньому кліматичному саміті ООН основну увагу було приділено розширенню використання відновлюваних джерел енергії.

Більшість із 110 країн-учасниць зустрічі підтримали мету потроїти виробництво відновлюваних джерел енергії до 2030 року та одночасно подвоїти енергоефективність.

Нині частка атомної енергетики становить менш ніж 10% світового виробництва електроенергії. Найвищий рівень – 17,5% – був зафіксований у 1996 році.

У Німеччині навесні 2023 року було відключено від мережі три останні атомні електростанції, що ознаменувало завершення ери ядерної енергетики, яка в ФРН тривала понад 60 років. Попри те, у країні досі не вщухають дискусії про її переваги й недоліки.

Нагадаємо, 30 листопада в ОАЕ почався перший день глобального кліматичного саміту Cop28, участь в якому братимуть світові лідери. Американський президент Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін від особистої присутності відмовилися.

Генеральний секретар ООН Антоні Гутерреш сказав, що цьогорічні кліматичні переговори повинні бути спрямовані на повну відмову від викопного палива.