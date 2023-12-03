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Місцеві вибори в Індії: партія прем’єра Моді лідирує у 3 ключових штатах

У листопаді проголосували чотири штати країни.

Місцеві вибори в Індії: партія прем’єра Моді лідирує у 3 ключових штатах
Прихильники партії Нарендри Моді святкують успіх політсили
Фото: EPA/UPG

Керівна, права партія Індії “Бхаратія Джаната” (БД) лідирує в трьох ключових штатах на місцевих виборах, демонструючи сильну підтримку прем’єр-міністра Нарендри Моді.

Про це пише Bloomberg.

Після більш ніж семи годин підрахунку політична сила Моді має значну перевагу над Індійським національним конгресом у Мадх’я-Прадеш, найбільшому з чотирьох штатів, де вже проголосували. Це відповідає більшості прогнозів екзит-полів.

Партія Конгресу, яка керує штатом Раджастан, відстає від БД у північному штаті. Бхаратія Джаната також несподівано лідирує в Чхаттісгарсі, де екзит-поли передбачали, що Конгрес збереже контроль.

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“Єдину хорошу новину Конгрес отримав у Телангані. Партія, схоже, здобуде перемогу у південному штаті, яким зараз керує регіональна партія”, − зазначає видання.

Загалом у листопаді у місцевих виборах проголосували п’ять штатів. Підрахунок у Мізорамі відбудеться у понеділок.

Нагадаємо, регіональні вибори у п'ятьох штатах Індії розпочалися на початку листопада. У них загалом мають право взяти участь понад 160 мільйонів людей − це приблизно одна шоста від загального електорату країни. 

Вибори в штатах Раджастхан, Мадх'я-Прадеш, Чхаттісгарх, Телангана та Мізорам є переважно змаганням Народної партії і Конгресу.

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