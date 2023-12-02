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Північна Кароліна визнала Голодомор геноцидом українського народу

Американський штат зробив це повторно з нагоди 90-х роковин трагедії.

Північна Кароліна визнала Голодомор геноцидом українського народу
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Північна Кароліна визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова. 

“Ми вдячні штату Північна Кароліна та губернатору Рою Куперу за повторне визнання Голодомору геноцидом у 90-ті роковини Голодомору в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден вшанував пам'ять загиблих під час Голодомору українців: “Радянський режим 90 років тому створив українцям штучний голод”. Президент США зазначив, що сьогодні українська сільськогосподарська інфраструктура знову стає мішенню — цього разу Путіна у рамках його прагнення до завоювання та влади.

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