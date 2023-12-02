Північна Кароліна визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

“Ми вдячні штату Північна Кароліна та губернатору Рою Куперу за повторне визнання Голодомору геноцидом у 90-ті роковини Голодомору в Україні”, – йдеться в повідомленні.

#Holodomor #GenocideRecognition

🇺🇦🤝🇺🇸 We are thankful to the State of North Carolina and @NC_Governor for reiterating the recognition of the Holodomor as Genocide on the 90th anniversary of the Holodomor in Ukraine. pic.twitter.com/bshYKnNBdw — Oksana Markarova (@OMarkarova) December 2, 2023

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден вшанував пам'ять загиблих під час Голодомору українців: “Радянський режим 90 років тому створив українцям штучний голод”. Президент США зазначив, що сьогодні українська сільськогосподарська інфраструктура знову стає мішенню — цього разу Путіна у рамках його прагнення до завоювання та влади.