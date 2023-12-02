США намагаються придушити роль Китаю в постачанні електромобілів, – Financial Times

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається обмежити роль Китаю в ланцюгах поставок електромобілів у Штатах за допомогою правил, які, як вважають критики, сповільнять відмову від автомобілів, що працюють на бензині. Пекін назвав це ще одним прикладом “економічного залякування”, – пише Financial Times.

У п’ятницю 1 грудня, Міністерство фінансів США оголосило, що з наступного місяця жодні електромобілі, вироблені в США, які містять акумуляторні компоненти китайського виробництва, не матимуть права на повні субсидії, запропоновані законом президента Джо Байдена про клімат на 369 мільярдів доларів.

Також електромобілі не зможуть претендувати на пільги, передбачені законом про зниження інфляції, якщо вони виробляються компаніями з широкими зв'язками з китайським урядом або за ліцензійною угодою з китайським чи підконтрольним Пекіну оператором.

"Завдяки цим вказівкам і чіткості, яку вони нададуть, ми гарантуємо, що майбутнє електромобілів США буде в Америці", – сказав радник Байдена з питань чистої енергетики Джон Подеста.

Правила з'явилися після того, як Байден зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном минулого місяця у спробі послабити напруженість у відносинах між двома найбільшими економіками світу.

"Китай домінує у виробництві електромобілів та акумуляторів, Китай переробляє більше половини світового літію, кобальту та графіту, які є найважливішими ресурсами", – зазначає Подеста.

Адміністрація Байдена напередодні виборів намагається пройти тонку межу між своїми зусиллями електрифікувати економіку, щоб скоротити викиди, та прагненням створити робочі місця та конкурувати з Китаєм. Так, встановлено ціль до 2030 року, щоб електромобілі складали 50 відсотків усіх продажів нових автомобілів.

Очікується, що найближчим часом ці правила скоротять кількість моделей автомобілів, які мають право на отримання повного податкового кредиту IRA у розмірі 7500 доларів США на автомобіль. Вони також стосуватимуться 6 мільярдів доларів грантів, наданих відповідно до закону США про інфраструктуру 2021 року, а з 2025 року — до найважливіших корисних копалин, які використовуються в компонентах електромобілів.

"Якщо ви намагаєтеся отримати всі компоненти електромобіля, не залучаючи жодного китайського контенту це буде складніше з точки зору логістики та, ймовірно, дорожчий продукт на даний момент", — сказав Елі Хінклі, партнер Baker Botts, додаючи, що це не навчання 2024 року, а багато років побудови ланцюжка поставок.

Однак адміністрація повідомила, що виробники автомобілів матимуть дворічний перехідний період для адаптації до правил для невеликих частин акумулятора, які не мають стандартів відстеження, таких як солі електролітів.

Також електромобілі не підпадають під заохочення Закону про зниження інфляції, якщо вони виготовлені компаніями, які мають значні зв’язки з урядом Китаю, або вироблені за ліцензійною угодою з оператором, що базується в Китаї чи Пекіні.

Посольство Китаю у Вашингтоні розкритикувало правила, назвавши їх "ще одним прикладом односторонніх дій США та економічного залякування".

"Це не сприяє стабілізації та відновленню світової економіки і спільним зусиллям усіх країн у боротьбі з викликами зміни клімату", – заявили в посольстві.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий бути “партнером і другом” Сполучених Штатів. Зазначається, що Сі Цзіньпін зробив цю заяву на тлі зниження іноземних інвестицій у Китаї.