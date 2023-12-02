Армія Ізраїлю підтвердила смерть п’ятьох заручників у полоні ХАМАСу

Тіло одного з них повернули додому.

Ізраїль на підставі розвідувальних даних підтвердив загибель п'ятьох заручників у полоні ХАМАС. Тіло одного з них повернули додому, — пише DW.

Представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі у п'ятницю, 1 грудня, підтвердив повідомлення про загибель п'ятьох ізраїльських заручників, яких бойовики ХАМАС утримували у секторі Газа. За словами Хагарі, сім'ї загиблих було повідомлено про загибель близьких, а тіло одного з них військові повернули до Ізраїлю.

"Це сталося після того, як комісія експертів міністерства охорони здоров'я спільно з інститутом судово-медичної експертизи, головним рабином Ізраїлю та міністерством у справах релігії встановили їхню смерть на основі зібраних розвідувальних даних", — йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомили, що всі загиблі на момент атаки ХАМАС жили у кібуці Нір-Оз. "Ми продовжуємо докладати численних розвідувальних та оперативних зусиль, щоб надати інформацію про умови утримання заручників", — заявив на прес-конференції Хагарі.

Станом на 1 грудня у полоні ХАМАС залишаються 136 осіб, у тому числі 17 жінок та дітей, повідомили ізраїльські військові. За час перемир'я, що закінчився 1 грудня, з полону ХАМАС було повернуто 110 людей.

Ізраїльська армія відновила удари по цілях ХАМАС у секторі Гази після тижневого гуманітарного режиму тиші. ЦАХАЛ стверджує, що поновив бойові дії у відповідь на зрив перемир'я терористами ХАМАС, які відкрили вогонь. Підконтрольне ХАМАС міністерство внутрішніх справ стверджує, що військова техніка Ізраїлю вдарила по північному заходу Гази.