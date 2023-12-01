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Ізраїльська армія опублікувала інтерактивну карту зон евакуації у Секторі Гази

Мапу арабською мовою розмістили на карті ЦАХАЛу та у соцмережах.

Ізраїльська армія опублікувала інтерактивну карту зон евакуації у Секторі Гази
Сектори Гази, 19 жовтня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїльська армія після відновлення бойових дій опублікувала інтерактивну карту зон евакуації у Секторі Гази.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Мапа ділить територію анклаву на зони, щоб жителі Гази могли зорієнтуватися та зрозуміти інструкції, а також евакуюватися у разі потреби.

“Опублікована інтерактивна карта показує номери районів на півночі та півдні Сектора, закликаючи жителів визначити місцеперебування на відповідній території та діяти, якщо їх попросять евакуюватися з неї”, − зазначили військові.

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Карта опублікована арабською мовою на спеціальній сторінці вебсайту IDF та у спеціальному відео у соціальних мережах. Крім того, інформацію про нього розповсюджують у повідомленнях у Секторі Гази. Її можна переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, ізраїльська армія відновила удари по цілях ХАМАСу у Секторі Гази після тижневого гуманітарного режиму тиші. ЦАХАЛ стверджує, що поновив бойові дії у відповідь на зрив перемир'я терористами, які відкрили вогонь. Підконтрольне ХАМАСу міністерство внутрішніх справ стверджує, що військова техніка Ізраїлю вдарила по північному заходу Гази.

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