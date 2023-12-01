Ізраїльська армія опублікувала інтерактивну карту зон евакуації у Секторі Гази

Мапу арабською мовою розмістили на карті ЦАХАЛу та у соцмережах.

Ізраїльська армія після відновлення бойових дій опублікувала інтерактивну карту зон евакуації у Секторі Гази.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Мапа ділить територію анклаву на зони, щоб жителі Гази могли зорієнтуватися та зрозуміти інструкції, а також евакуюватися у разі потреби.

“Опублікована інтерактивна карта показує номери районів на півночі та півдні Сектора, закликаючи жителів визначити місцеперебування на відповідній території та діяти, якщо їх попросять евакуюватися з неї”, − зазначили військові.

Карта опублікована арабською мовою на спеціальній сторінці вебсайту IDF та у спеціальному відео у соціальних мережах. Крім того, інформацію про нього розповсюджують у повідомленнях у Секторі Гази. Її можна переглянути за цим посиланням.

The IDF published information regarding the evacuation of Gazan civilians for their safety in the next stage of the war.



The map published divides the territory of Gaza into zones according to recognizable areas. This enables the residents of Gaza to orient themselves and to… — Israel Defense Forces (@IDF) December 1, 2023

Нагадаємо, ізраїльська армія відновила удари по цілях ХАМАСу у Секторі Гази після тижневого гуманітарного режиму тиші. ЦАХАЛ стверджує, що поновив бойові дії у відповідь на зрив перемир'я терористами, які відкрили вогонь. Підконтрольне ХАМАСу міністерство внутрішніх справ стверджує, що військова техніка Ізраїлю вдарила по північному заходу Гази.