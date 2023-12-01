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Ізраїль і ХАМАС відновили бойові дії після тижневого припинення вогню

ЦАХАЛ повідомив, що терористи порушили режим припинення вогню. 

Ізраїль і ХАМАС відновили бойові дії після тижневого припинення вогню
Фото: jpost.com

Ізраїльська армія відновила удари по цілях ХАМАС у секторі Гази після тижневого гуманітарного режиму тиші. Про відновлення бойових дій повідомила Армія оборони Ізраїлю, пише CNN.

ЦАХАЛ стверджує, що поновив бойові дії у відповідь на зрив перемир'я терористами ХАМАС, які відкрили вогонь. Підконтрольне ХАМАС міністерство внутрішніх справ стверджує, що військова техніка Ізраїлю вдарила по північному заходу Гази.

Також вони стверджують, що над цим районом помітили ізраїльські літаки. 

Згодом ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що бої відновилися, бо терористи не дотрималися зобов'язання звільнити усіх викрадених жінок та відкрили вогонь по громадянах Ізраїлю.

Джерела CNN повідомили, що, попри відновлення боїв, переговори стосовно звільнення заручників тривають із медіаторами з Катару та Єгипту.

Про припинення вогню сторони домовилися 22 листопада. Його метою було звільнення з заручників жінок та дітей і доставка гуманітарної допомоги до Гази, що опинилася в катастрофічних умовах. Спочатку перемир'я уклали на чотири дні, потім продовжили ще на два, а вчора за декілька хвилин до його завершення вдалося домовитися про продовження іще на день.

Невдовзі після цієї домовленості в Єрусалимі на автобусній зупинці два терористи відкрили вогонь по цивільних. Є загиблі і поранені. 

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