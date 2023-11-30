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Сейм Латвії ратифікував Стамбульську конвенцію

Латвія йшла до цього рішення понад 10 років.

Сейм Латвії ратифікував Стамбульську конвенцію
Фото: saeima.lv

Сейм Латвії прийняв законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством, т. зв. Стамбульську конвенцію.

Про це повідомляє Delfi.

"За" проголосував 51 депутат партій правлячої коаліції - "Нової Єдності", Союзу "зелених" та селян та "Прогресивних".

Латвія йшла до цього рішення понад 10 років.

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Головна мета Стамбульської конвенції – захист жінок від насильства.

Втім, політики традиційних, консервативних поглядів критикують цей законопроєкт. Вони стверджують, що Стамбульська конвенція ставить під загрозу існування традиційної сім'ї, традиційних ролей чоловіка та жінки. Ці суперечки протягом більш ніж десяти років були причиною, з якої Латвія відкладала ратифікацію Стамбульської конвенції.

Нагадаємо, в Україні 1 листопада набула чинності Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству.

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