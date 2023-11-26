ЄС має розмовляти з будь-якими державами, які готові продати снаряди для України, – президент Латвії

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Євросоюз повинен розмовляти з будь-якими державами, за винятком союзників РФ, що готові продати снаряди для відправки в Україну. Але для цього необхідна робота європейьских інституцій.

Про це політик повідомив у інтерв'ю Суспільному.

"Я знаю, що є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної військової ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити", — каже Рінкевичс.

За словами президента Латвії, щоб це діяло, потрібна робота європейських інституцій разом з деякими національними державами.

"Я не ставлю жодних обмежень, окрім, звісно, друзів і союзників Російської Федерації", — додав політик.

Нагадаємо, Україна отримає від Канади новий пакет військової допомоги: штурмові гвинтівки і набої.