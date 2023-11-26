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У РФ заявили про масовану атаку дронів

У Міноборони РФ заявили, мовляв, всі безпілотники збили.

У РФ заявили про масовану атаку дронів
Фото: EPA/UPG

Уночі 26 листопада в Росії заявили масовану атаку безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.

Про це написав мер Москви Собянін, а також Міноборони РФ.

За словами чиновника РФ, дрони, що летіли на Москву, начебто збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, а також у Брянській, Тульській і Калузькій областях.

Постраждалих та серйозних руйнувань нібито немає.

Також, Собянін повідомив, що начебто ще один безпілотник, який намагався здійснити атаку на Москву, збитий у Подольську. 

Пропагандистські канали повідомили, що під час атаки БПЛА у Москві у ніч проти неділі, два московські аеропорти – Внуково та Домодєдово - призупинили роботу.

Нагадаємо, нещодавно британське Міноборони повідомило, що на дахах висотних будівель у Москві встановили ППО у намаганні захиститися від атак БпЛА.

Одні з останніх дронових атак на російську столицю були зафіксовані в серпні. Тоді один з них влучив у бізнес-центр "Москва-Сіті", 18 серпня стало відомо, що після атаки дронів була пошкоджена будівля Експоцентру і спалахнула пожежа в "Москва-сіті", а 23 серпня російське міноборони заявило про атаку БпЛА, один з яких знову влучив у будівлю комплексу "Москва-Сіті".

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