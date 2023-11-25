​Єврокомісія виділяє Україні 50 млн євро на ремонт портової інфраструктури, - Урсула фон дер Ляєн

За словами Урсули фон дер Ляєн, через деякий час ці інвестиції дозволять українським портам відновити ті обсяги експорту, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Європейська комісія надасть Україні 50 мільйонів євро для ремонту портової інфраструктури, яка постраждала від російських обстрілів.

Про це повідомила у листі до Володимира Зеленського президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Цей документ вона оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Х.

Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.



In this effort, you can count on the EU.



We continue enhancing our Solidarity Lanes and will provide €50 million to repair your port infrastructure.



Together we ship Ukrainian grain to the world.@ZelenskyyUa pic.twitter.com/2kEELoEKKD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2023

Фон дер Ляєн привітала відкриття чорноморського гуманітарного коридору, який дозволив продовжити морський експорт продукції. Тому щоб "підтримати ці зусилля, Єврокомісія робить доступними 50 мільйонів євро на швидкий ремонт та оновлення інфраструктури українських портів", – йдеться у документі.

За словами Урсули фон дер Ляєн, через деякий час ці інвестиції дозволять українським портам відновити ті обсяги експорту, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії.

У листі йдеться, що Україна у жовтні 2023-го експортувала 4,6 млн тонн зерна. З них 3,6 млн тонн товарів - кораблями, а один мільйон - залізницею і вантажівками.

Нагадаємо, цього тижня Росія обстріляла ракетами Х-31П Одещину. Було влучання по припортовій інфраструктурі.

Президент Володимир Зеленський нині повідомив, що партнери нададуть Україні військові кораблі, які супроводжуватимуть цивільні судна через "зерновий коридор" у Чорному морі. Також, Одеська область буде захищена додатковими системами ППО.