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Держсекретар США Блінкен візьме участь у зустрічі Ради Україна – НАТО

Ця зустріч у Брюсселі вперше відбудеться на міністерському рівні.

Держсекретар США Блінкен візьме участь у зустрічі Ради Україна – НАТО
Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у зустрічі Ради Україна – НАТО, що відбудеться в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посилання на пресслужбу Держдепу.

Ця зустріч уперше відбудеться на рівні міністрів закордонних справ.

Блінкен перебуватиме в Брюсселі 27-29 листопада. Він підкреслить "непохитну відданість НАТО Україні в її боротьбі проти російської агресії, наголосить на нашій підтримці демократії і регіональної стабільності на Західних Балканах і обговорить пріоритети Вашингтонського саміту НАТО в липні 2024 року", зазначили у Держдепі США.

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Нагадаємо, минулого місяця на Раді Україна - НАТО йшлося про підготовку до зими, боротьбу з корупцією і кроки до членства в Альянсі.

Перша інавгураційна зустріч Ради нового формату, створеного замість Комісії Україна-НАТО, відбулася цьогоріч у липні у Вільнюсі. За словами генсека альянсу Єнса Столтенберга, жодна країна-член НАТО не матиме змоги заблокувати засідання Ради.

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