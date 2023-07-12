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У Вільнюсі почалася зустріч Ради Україна-НАТО. Жоден член Альянсу не матиме змоги блокувати цей формат

Жодна країна-член Альянсу не зможе заблокувати засідання. 

У Вільнюсі почалася зустріч Ради Україна-НАТО. Жоден член Альянсу не матиме змоги блокувати цей формат
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та міністр оборони України Олексій Резніков після засідання Контактної групи з питань
Фото: EPA/UPG

У Вільнюсі розпочалася інавгураційна зустріч Ради Україна-НАТО – нового формату, створеного замість Комісії Україна-НАТО. Головувати на засіданнях буде генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

За словами Столтенберга, жодна країна-член НАТО не матиме змоги заблокувати засідання Ради. Про це він сказав на спільній пресконфренції з президентом Володимиром Зеленським.

"У Раді буду головувати я і тому ніхто блокувати індивідуально з членів-країн НАТО або членів Ради не буде. У нас можуть проводитись кризові консультації, і якщо президент Зеленський захоче взяти участь у Раді, ніхто не заблокує. Ми будемо зустрічатися як рівні, і будемо вирішувати в рамках кризових консультацій, які може скликати будь-який член Ради", – сказав він.

Столтенберг вважає цю Раду дуже потужним політичним інструментом для консультацій та ухвалення рішень. Це один із кроків наближення України до членства в НАТО. 

Президент Зеленський зауважив, що "Рада Україна – НАТО – це не інструмент просто участі, це інструмент інтеграції. І він дає нам відчуття, що ми будемо у складі Альянсу". 

Про створення Ради Україна-НАТО Столтенберг оголосив у червні, напередодні зустрічей в Брюсселі. Він сказав, що створення ради суттєво зміцнило б партнерство між Альянсом та Україною, адже це структура, що дозволяє ухвалювати спільні рішення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на це відповів, що Рада Україна-НАТО без рішучого кроку до вступу держави в Альянс – це як танк без гармати. НАТО потрібна Україна як держава-член Альянсу, а не просто привілейований партнер.

Міністр оборони Олексій Резніков більш схвально відгукувався про новий формат. Він говорив, що в Раді Україна буде хоч іще не членом НАТО, але вже на рівних буде перебувати у всіх комітетах, у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які зокрема прописані в їхніх угодах. 

З 1997 року форматом взаємодії між Україною та Альянсом була Комісія Україна-НАТО. Востаннє вона зібралася в червні цього року. Засідання комісії систематично блокувала Угорщина. 

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