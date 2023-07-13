Анкара вимагає від Стокгольма новий план щодо придушення курдських сепаратистських груп

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв прискорити ратифікацію членства Швеції в НАТО, коли парламент його країни повернеться з двомісячних літніх канікул, пише Bloomberg.

Однак Анкара далі посилила тиск на північну країну. Ердоган, виступаючи в середу наприкінці саміту НАТО у Вільнюсі, заявив, що його уряд подасть законопроєкт про членство Швеції після того, як Стокгольм поділиться новим планом щодо придушення курдських сепаратистських груп.

Ердоган вдома, як очікується, шукатиме підтримки свого націоналістичного союзника Девлета Бахчелі для ратифікації заявки Швеції. Парламент Туреччини має намір піти на перерву в п’ятницю, хіба що він вирішить попрацювати додатковий тиждень, аби завершити розгляд законів, що перебувають на розгляді.

“Уряд Ердогана може скористатися цим вікном, щоб офіційно попросити законодавців ратифікувати заявку, якщо Стокгольм має “дорожню карту щодо тероризму. Понад рік Туреччина затримує заявку Швеції, посилаючись на побоювання, що вона робить недостатньо для придушення сепаратистських курдських угруповань, які Анкара вважає терористичними організаціями”, − пише видання.

Ердоган пообіцяв зробити заявку Швеції пріоритетом для обговорення, коли законодавчий орган відновить роботу, можливо, у середині вересня.

“Наша мета − завершити цю роботу якнайшвидше”, − сказав Ердоган, не назвавши чітких часових рамок.

Раніше турецький лідер пов’язав заявку Швеції на членство в НАТО із зусиллями Анкари приєднатися до Європейського Союзу. У середу він повторив ці очікування.