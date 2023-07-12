Передача Україні командирів "Азовсталі" не вплинула на відносини з РФ, - Ердоган

За його словами, домовленості, що командири "Азовсталі" мають залишатися в Туреччині були між Україною і РФ.

Рішення Туреччини передати Україні командирів "Азовсталі" не вплинуло на відносини Анкари з Росією.

Про це на прес-конференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, домовленості про те, що командири "Азовсталі" мають залишатися в Туреччині до кінця війни, були досягнуті на двосторонній основі між Україною і Росією.

Ердоган підкреслив, що Туреччина надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості.

"Спочатку це було результатом дискусії між Україною і Росією, і до п'ятниці вони були у нас", - пояснив він.

Турецький лідер додав, що він віддав захисників "Азовсталі" тільки тому, що про це попросив президент Володимир Зеленський.

"Коли ми отримали цей запит - то ми віддали цих командирів", - заявив він.

При цьому Ердоган додав, що передача захисників "Азовсталі" не вплинула на відносини з Росією.

"Спочатку Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив", - заявив він.

Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що всі українські командири, які керували обороною "Азовсталі", повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону. Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Сергій Волинський, Денис Шлега були звільнені з російського полону 21 вересня 2022 року внаслідок обміну полоненими та були інтерновані на територію Туреччини.

У Кремлі повернення командирів "Азовсталі" назвали "порушенням домовленостей щодо обміну полоненими".