Сунак: Гарантії безпеки для України не замінять її членства в НАТО

Домовленості про гарантії безпеки для України на саміті у Вільнюсі не замінять її членства в НАТО.

Про це йдеться у заяві, яку оприлюднив офіс прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі.

Як зазначається, Сунак привітав скасування ПДЧ для України, що відкриває шлях до членства в НАТО в майбутньому.

"Прем'єр-міністр і Президент погодилися з важливістю домовленостей у сфері безпеки. За словами прем'єра, вони знаменують собою нову високу точку в підтримці з боку міжнародної спільноти й нададуть Україні ще більший рівень витривалості в боротьбі з російською агресією. Обидва лідери погодилися, що ці домовленості не замінять членства в НАТО, і висловили сподівання на якнайшвидшу розбудову нових безпекових рамок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 12 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із британським премʼєром Ріші Сунаком у межах саміту НАТО.

У комюніке Вільнюського саміту члени НАТО не назвали конкретних дат щодо запрошення України до вступу. Необхідність вступу через ПДЧ прибрали, але зазначили, що запрошення Київ отримає, коли виконає вимоги і коли буде згода країн НАТО.

Члени Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти також сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО. Ця декларація є рамковим загальним документом.