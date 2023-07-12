Україна стане членом НАТО попри позицію Москви, – Держдеп США

У Держдепартаменті США заявили, що які б розрахунки та вимоги запобігти членству України в НАТО не були у Москви, вони будуть марними, і Україна зрештою приєднається до Альянсу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення Москва вимагала зобов'язань щодо того, що Україна ніколи не вступить до НАТО, і Вашингтон "чітко дав зрозуміти, що це не обговорюється".

"Ми підтверджуємо це зобов'язання і сьогодні, і ми чітко дали зрозуміти, що Україна стане членом НАТО", – сказав Міллер на брифінгу.

За його словами, які б розрахунки не робив Путін, йому варто лише поглянути на допомогу США в галузі безпеки, яку вже надали Україні і яку українці дуже добре використовують на полі бою.

Водночас, відповідаючи на питання журналіста про те, що в Україні незадоволені тим, що на саміті у Вільнюсі Україна не отримала чіткого розкладу вступу в НАТО, Міллер висловив розуміння, додавши, що "на їхньому місці" американці "зверталися б з тими самими проханнями", що й українці, але прийняття України зараз в НАТО поставило би США у стан війни з РФ.

Нагадаємо, 11 липня НАТО опублікувала комюніке саміту. Жодних термінів вступу України: запрошення буде після реформ і коли всі погодять. В спільній заяві країн-членів багато йшлося про Україну та розвʼязану проти неї війну, але конкретики щодо запрошення до членства в Альянсі немає.

12 липня Зеленський назвав три пріоритети для України на саміті НАТО: зброя, запрошення в Альянс, гарантії безпеки. Україна прагне отримати нову зброю для підтримки свого наступу.

Докладно про що домовилися і не домовилися члени НАТО у перший день саміту читайте в матеріалі LB.ua.