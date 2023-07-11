Зеленський прибув на саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії прибув до Вільнюса на саміт НАТО.

Про це повідомляє LRT.

Зеленський прилетів в аеропорт Вільнюса польським державним літаком.

До Вільнюса приїхав не лише президент, а й перша леді України Олена Зеленська. Цю інформацію журналістам підтвердив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує РБК-Україна.

Київ не підтверджував, що Зеленський братиме участь у заходах саміту в офлайн-форматі. В Офісі президента говорили, що поїздка залежить від того, чи вистачить НАТО мужності для конкретних кроків задля вступу України до Альянсу.

Зеленський визнає, що до закінчення війни Україна не зможе стати членом НАТО, але наголошує, що державі уже зараз потрібен "чіткий сигнал".

Крім заходів на рівні НАТО, Зеленський 12 липня матиме двосторонню зустріч із президентом США Джо Байденом.