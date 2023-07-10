Кулеба закликав Німеччину не блокувати прохання України про прискорений вступ до НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину на саміті у Вільнюсі не блокувати заявку України на пришвидшений вступ до НАТО.

Про це Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Tagesschau.

"Я закликаю уряд Німеччини не повторювати помилок, зроблених канцлером Меркель у 2008 році, яка чітко висловилася проти інтеграції України до НАТО. Результатом стала ще більш агресивна поведінка Росії - згадайте Грузію, ворожнечу щодо Заходу і нинішню агресію проти України", - сказав Кулеба.

За його словами, вже є переважна більшість членів НАТО, які підтримують швидкий вступ України до Альянсу.

У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Німеччина і Франція виступили проти членства України та надання країні Плану дій для приєднання до Альянсу.

Як повідомив раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, союзники по НАТО домовилися усунути умову Плану дій щодо членства зі шляху України до Альянсу.

Однак генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що переговори щодо заключної декларації саміту НАТО ще тривають, тож не на часі коментувати які саме формулювання там будуть прописані.

Вступ України до НАТО через План дій щодо членства було зафіксовано на саміті 2008 року. Це досить розмите формулювання, що не має конкретики щодо термінів.

Але вступити до Альянсу можна і пропустивши цей крок, як це зробила Фінляндія. За даними Politico, Україна справді може стати членом НАТО без ПДЧ, але на це потрібна згода всіх членів блоку. Західні ЗМІ писали, що не надто підтримують надання Україні чіткіших гарантій щодо вступу США і Німеччина – вони воліли б уникати конкретики, поки триває війна з Росією.