Прем'єр Японії Кішіда планує зустрітися із Зеленським на саміті у Вільнюсі

Це буде перша зустріч двох лідерів після саміту в Хіросімі.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда домовився про зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським у середу, 12 липня, під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це інформує Kyodo News.

"Це буде перша зустріч двох лідерів відтоді, як президент Зеленський з'явився на саміті Великої сімки в Хіросімі в травні. У червні Кішіда провів телефонну розмову із Зеленським", - йдеться у заяві.

Очікується, що під час переговорів із Зеленським Кішіда висловить готовність посилити підтримку України у відновленні її економіки та інфраструктури.

Нагадаємо, що українська поліція навчатиметься криміналістичних навичок у своїх японських колег, які набули досвіду пізнання тіл після землетрусу 2011 року.