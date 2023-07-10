ГоловнаПолітика

Прем'єр Японії Кішіда планує зустрітися із Зеленським на саміті у Вільнюсі

Це буде перша зустріч двох лідерів після саміту в Хіросімі. 

Прем'єр Японії Кішіда планує зустрітися із Зеленським на саміті у Вільнюсі
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда домовився про зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським у середу, 12 липня, під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це інформує Kyodo News.

"Це буде перша зустріч двох лідерів відтоді, як президент Зеленський з'явився на саміті Великої сімки в Хіросімі в травні. У червні Кішіда провів телефонну розмову із Зеленським", - йдеться у заяві.

Очікується, що під час переговорів із Зеленським Кішіда висловить готовність посилити підтримку України у відновленні її економіки та інфраструктури.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що українська поліція навчатиметься криміналістичних навичок у своїх японських колег, які набули досвіду пізнання тіл після землетрусу 2011 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies