​Нардепи знову пропонують відкликати Шуфрича з посади голови комітету Ради з питань свободи слова

Минулого року аналогичний проєкт постанови не внесли до порядку денного парламенту.

Депутати - члени фракції "Європейська солідарність" пропонують Верховній Раді відкликати Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Картку проєкту постанови №9469 оприлюднено на сайті парламенту 10 липня, але її текст наразі відсутній.

"Вимагатиму на погоджувальній (на засіданні погоджувальної ради голів фракцій і груп парламенту, - ред.) негайного винесення на сесію (пленарне засідання, - ред.) проєкту постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Ради дев'ятого скликання" щодо відкликання Шуфрича", - написала Геращенко у фейсбуці.

Вона також нагадала, що "Євросолідарність" рік тому вносила до Ради аналогічний проєкт постанови про відкликання з посад у керівництві комітетів членів колишньої фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), але його не внесли до порядку денного.

Нагадаємо, у листопаді минулого року з вимогою зняти Шуфрича, з посади голови парламентського Комітету свободи слова виступив Рух “Чесно”. Рух наголошував, що “неприпустимо, щоб Комітет очолював представник забороненої в країні партії, який, які і інші народні депутати ОПЗЖ, досі мають право доступу до державної таємниці”.

У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили.