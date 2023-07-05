НАБУ перевіряє причетність народної депутатки до незаконної видачі дозволів на перетин кордону

Співробітники НАБУ і САП викрили помічника чинної народної депутатки України на отриманні хабаря за незаконну видачу дозволів на перетин кордону.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що помічник народної депутатки України сприяв внесенню даних в систему “Шлях”, що фактично надає дозвіл на перетин кордону.

“Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину”, – зазначили в НАБУ.

За даними слідства, відомостів систему “Шлях” вносились через ОВА систематично, за що група осіб отримувала хабарі.

Попередня кваліфікація їх дій- ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Деталі в НАБУ пообіцяли надати згодом.

За інформацією, котру поширюють в соцмережах, йдеться про народну депутатку від “Слуги Народа” Людмилу Марченко та її помічника.

Нагадаємо, народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв, якого підозрюють у шахрайстві, вийшов з-під варти під заставу в розмірі 2,264 млн гривень. Його звинувачують у тому, що він пропонував допомогти іноземцю уникнути екстрадиції за 50 тис. доларів.

Служба безпеки повідомила про викриття нардепа в червні. За даними слідства, парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

У ДБР згодом повідомили, що для Алєксєєва проситимуть арешт з альтернативою внесення застави 10 млн гривень. Опісля СБУ оприлюднила нові деталі справи: кримінальне провадження щодо вимагання грошей відкрили у квітні за заявою потерпілого. Тим часом підозрюваний вважає справу проти себе політичною розправою над опозицією.