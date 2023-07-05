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Росія формує нові підрозділи у Центральному та Південному округах, - Громов

На думку генерала, терміни їх готовності – не раніше початку наступного року.

Росія формує нові підрозділи у Центральному та Південному округах, - Громов

Російська Федерація зараз формує нові військові частини та підрозділи у складі 25-ї загальновійськової армії центрального військового округу та 40-го армійського корпусу південного військового округу.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

“На цей час нам відомо про формування противником нових військових частин та підрозділів у складі 25-ї загальновійськової армії центрального військового округу та 40-го армійського корпусу південного військового округу. Ці сили можуть бути застосовані як стратегічний резерв”, — зазначив Громов.

Посилаючись на наявні дані, він поінформував, що до складу 25-ї армії будуть входити мотострілецька дивізія, дві мотострілецькі та одна танкова бригади, а до складу 40-го армійського корпусу – мотострілецька дивізія та бригада. На думку бригадного генерала, можливі терміни їх готовності – не раніше початку наступного року, а строки перекидання до кордонів України залежатимуть від рівня готовності до ведення бойових дій.

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