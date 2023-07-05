У Севастополі окупанти скасували морський бізнес-форум "з міркувань безпеки"

Росіяни заявляють, що перенесуть захід на 2024 рік.

В окупованому Севастополі скасували заходи "Морського тижня Росії".

Про це повідомив керівник Міжнародного морського бізнес-форуму РФ Олексій Малько, повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на росЗМІ.

"У 2023 році заходи «Морського тижня Росії» у Севастополі, що включають XX Міжнародний морський бізнес-форум та IV Севастопольський військово-морський салон, проводити не плануємо з міркувань безпеки. Сподіватимемося на можливість їх перенесення на 2024 рік з урахуванням стану, що складається", – сказав Малько.

Нагадаємо, що в травні російська влада Криму скасувала демонстрації на 1 травня, ходи "Безсмертного полку" та парад 9 травня. Це рішення окупанти пояснили "міркуваннями безпеки".