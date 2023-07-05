КСУ визнав неконституційним чинне покарання за контрабанду

КСУ визнав неконституційною частину статті Митного кодексу, яка передбачає і штраф, і конфіскацію виявленого товару.

Конституційний суд визнав неконституційним конфіскацію товарів і штраф у розмірі їх вартості за порушення митних правил.

Відповідне рішення ухвалив Другий сенат КСУ за конституційною скаргою громадян Анатолія Душенькевича, Андрія Франка та Ірини Ярош стосовно відповідності Конституції ст. 483 Митного кодексу.

Автори скарг просили визнати оспорюваний припис Кодексу неконституційним, оскільки, на їх переконання, він "унеможливлює реалізацію принципу індивідуалізації юридичної відповідальності порушника митних правил з урахуванням характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики особи, винної у вчиненні правопорушення, можливості відшкодування заподіяної шкоди, наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність"

"Дослідивши питання, порушені в конституційних скаргах, Конституційний суд України дійшов висновку, що приписи статті 483 Кодексу не відповідають Конституції у зв’язку з тим, що таке законодавче регулювання суперечить засадам демократичного суспільства, базованого на верховенстві права", - йдеться в повідомленні пресслужби суду.

Нагадаємо, відповідно до санкції ч.1. ст. 483 Кодексу винних осіб, які перемістили товар через митний кордон України із приховуванням від митного контролю, карають штрафом у розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил із конфіскацією цих товарів.