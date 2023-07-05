Всередині російської армії зросла недовіра до вищого військового керівництва після заколоту Пригожина, – Маляр

Всередині російської армії зросла недовіра до вищого військового керівництва після заколоту ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Так званий “марш справедливості” збройного формування найманців Пригожина став поштовхом для зміни ставлення російських громадян та військовослужбовців до вищого військово-політичного керівництва РФ. Так, розгубленість і пасивність вищого начальницького складу російських зс під час спроби “вагнерівського” перевороту призвела до зростання недовіри офіцерського, сержантського та рядового складу до вищих чинів міністерства оборони та генерального штабу зс рф”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окремі командування оперативних об’єднань і з’єднань російських окупаційних військ намагаються уникнути комплектування підпорядкованих військових частин (підрозділів) особами з місць позбавлення волі, незважаючи на потребу у відновленні втрат особового складу. Це пов’язано з підвищеними ризиками дезертирства, проявів непокори та імовірних бунтів військовослужбовців з числа колишніх засуджених.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg із посиланням на західну розвідку повідомило, що Росія планує на війні в Україні замінити “вагнерівців” чеченцями та в’язнями. Власник ПВК "Вагнер" Пригожин вивів війська з України перед своїм заколотом.