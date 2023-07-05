Для відновлення екосистем після підриву Каховської ГЕС знадобиться 10 років

Після підриву росіянами Каховської ГЕС для відновлення природних екосистем знадобиться 10 років.

Про це сказав в ефірі телемарафону міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

“Щоб відновити цінні території, які природа формувала десятками і сотнями років, за нашими підрахунками, треба не менше ніж десять років. І не факт, що воно буде відновлено у первісному вигляді... Коли я говорю про відновлення, то маю на увазі біорізноманіття і природні екосистеми”, – сказав він.

За словами міністра, наразі над програмою відновлення територій, які зазнали негативного впливу від руйнації Каховської ГЕС, працюють фахівці з 20 країн. Водночас питання відновлення зруйнованої Каховської ГЕС ще не стоїть на порядку денному.

Говорячи про шкоду від руйнації ГЕС, міністр наголосив, що країна втратила найцінніший ресурс – воду, яка забезпечувала потреби майже мільйона українців.

“На сьогодні 73% води з водосховища злетіло у Чорне море, площа водосховища зменшилася на 70-80%. Колишнє водосховище перетворилося у річку Дніпро в своєму історичному руслі на цій її частині, – розповів він.

Унаслідок теракту було затоплені понад 80 тис. га природно-заповідних територій. На сьогодні вода майже зійшла, але ґрунти ще довго очищатимуться. Є потенційне знищення ендемічних видів тварин – видів, які зустрічалися в єдиному місці на Землі. Через повне затоплення парку “Нижньодніпровський” рослинність уже не буде такою, як раніше.

Нагадаємо, прямі збитки від підриву росіянами Каховської ГЕС становлять щонайменше 2 млрд доларів.

Уночі 6 червня російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС. За фактом підриву правоохоронці розпочали розслідування за статтею про екоцид. В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.