Росія планує на війні в Україні замінити “вагнерівців” чеченцями та в’язнями, – Bloomberg

Росія готується відправити в Україну більше чеченських бойовиків і засуджених, щоб заповнити прогалини, залишені виведеними з поля бою найманцями “Вагнера”.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представників європейської розвідки.

Україна повідомляє про свій контрнаступ у напрямку міста Бахмут, через який російські підрозділи можуть відчути велике перенапруження. Росія розгорнула велику кількість військ у Бахмуті після того, як так звана ПВК "Вагнера" оголосила про вихід з міста наприкінці травня, залишивши прогалини в окупованих районах півдня України.

Повстання засновника Вагнера Євгена Пригожина, яке переросло в найбільшу загрозу 24-річному правлінню президента Володимира Путіна, позбавило російські війська деяких з їхніх найбільш загартованих військ в Україні. Міністерство оборони в Москві поки що не повідомляє, скільки найманців підписали контракти на службу до 1 липня. Пригожин звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу в спробі "знищити" ПВК цією вимогою.

Минулого тижня Україна заявила, що сили ПВК "Вагнера" навряд чи знову з'являться на полі бою у значній кількості. Керівник військової розвідки України Кирило Буданов заявив "Українській правді", що це угруповання є "найбоєздатнішим російським підрозділом, яке могло досягти успіху будь-якою ціною".

У травневому інтерв’ю російському журналісту Пригожин сказав, що він втратив 20 000 військових, у тому числі близько половини набраних із в’язниць, протягом місяців запеклих боїв за Бахмут. Він стверджував, що розгорнув на полі бою 50 000 засуджених.

Хоча очікується, що вихід "вагнерівців" не змінить хід війни в Україні, рішучість Путіна уникнути повної військової мобілізації означає, що Росія, швидше за все, відправить більше чеченців і засуджених на лінію фронту найближчими тижнями, заявили європейські чиновники.

Дмитро Медведєв, колишній президент, який нині є заступником голови Ради безпеки Росії, заявив у вівторок, що цього року Міністерство оборони набрало 185 000 нових солдатів-контрактників, у тому числі майже 10 000, які записалися на службу за останній тиждень після заколоту. Ці цифри неможливо перевірити.

Взявши на себе вербування засуджених, Міністерство оборони стабільно збільшило кількість ув'язнених в армії приблизно до 15 000, і загальна кількість, ймовірно, зростатиме й далі, заявили європейські чиновники. Близько 2 000 служать у штрафних частинах так званих "Шторм z".

Незрозуміло, скільки додаткових військ може надати південна російська республіка Чечня. Лідер Чечні Рамзан Кадиров, який визнає відданість Путіну, у травні в Telegram заявив, що 7000 військових вже перебувають в Україні, а ще 2400 проходять підготовку для двох нових полків Міноборони.

Чеченські бойовики поки що не показали помітної ефективності під час війни. Деякі критики прозвали їх "батальйонами TikTok" за те, що вони були більш активними в соціальних мережах, ніж у боях.

Кремль може розглядати їх "як невикористану штурмову силу, яка може відновити здатність Росії підтримувати одночасні наступальні зусилля", заявили аналітики Інституту вивчення війни у звіті від 31 травня. Тим не менш, їхня участь переважно в тилу в операціях минулого року "може свідчити про те, що Кадиров вагається спрямовувати свої сили на шліфування наступальних операцій".

Після заколоту “Вагнера” Путін погодився дозволити Пригожину переїхати до Білорусі разом із усіма його бійцями, які захочуть приєднатися до нього. Лідер Вагнера, який стверджував, що в повстанні брали участь 25 000 військових, не з’являвся на публіці після його завершення 24 червня.

Нагадаємо, сьогодні британська розвідка повідомила, що невдалий бунт "вагнерівців" посилив розкол серед силовиків. При цьому поки немає підтверджень про арешт генерала Сергія Суровікіна.

Учора Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" – терористичною організацією.