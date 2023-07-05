Невдалий бунт "вагнерівців" посилив розкол серед силовиків, – британська розвідка

Поки немає підтверджень про арешт генерала Сергія Суровікіна.

Генерал Сергій Суровікін, головнокомандувач Повітряно-космічних сил Росії й заступник командувача ЗС РФ в Україні, не з’являвся на публіці після спроби заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина півтора тижня тому.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У зведенні зазначається, що генерал Сергій Суровікін не з’являвся на публіці після спроби заколоту групи "Вагнера" 23-24 червня 2023 року. Тим часом заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-бек Євкуров був відсутній на телевізійному виступі керівництва Міноборони РФ 3 липня.

У Міноборони Британії додали, що поки немає підтверджень про арешт Суровікіна, але російська влада, ймовірно, підозрюватиме його через тривалий зв’язок із групою "Вагнера", починаючи з його служби в Сирії з 2017 року.

"При цьому Євкуров був знятий на камеру під час розмови з ватажком групи «Вагнера» Євгеном Пригожиним під час захоплення без супротиву групою міста Ростов-на-Дону", – зазначили аналітики.

Хоча Суровікін широко відомий на Заході своєю жорсткою репутацією, він є одним із найбільш авторитетних старших офіцерів російської армії, і будь-які офіційні санкції проти нього можуть викликати суперечку.

"Підозра, яка впала на старших офіцерів, підкреслює, як невдалий заколот Пригожина лише погіршив розкол у спільноті національної безпеки Росії", – заявили у Міноборони Британії.

Нагадаємо, учора Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" – терористичною організацією.