У Києві відбудеться благодійний показ стрічки "Собаки хороших людей не кусають”. Кошти – на евакуацію тварин із прифронтових зон

Після сеансу можна буде поспілкуватися з командою фільму та американським волонтером, який допомагає рятувати тварин на сході та півдні України.

У Києві 8 липня у кінотеатрі "Ліра" відбудеться благодійний показ стрічки Анастасії Максимчук "Собаки хороших людей не кусають". Зібрані кошти спрямують на евакуацію тварин із прифронтових територій, повідомили організатори.

Показ стрічки почнеться о 15:00, а після нього буде нагода поспілкуватися з командою фільму. Цей фільм – результат п’ятирічного дослідження формування і поширення зоозахисного руху в Києві, та боротьби із жорстокістю доґхантерів.

"Це фільм про людей із великими серцями, які дбали про тварин за умов надскладної політичної ситуації що склалася в Україні за роки війни на Сході перед повномасштабним вторгненням", – йдеться у пресрелізі.

Фото: Надано в пресрелізі

Показ є спільною ініціативою авторів стрічки та українських зоозахисників. Пожертви, які будуть зібрані під час події, підуть на підтримку волонтерських потреб організації Save The Pets. Волонтер ГО UAnimals Скотт Уркухарт збирає кошти на евакуацію тварин із прифронтових територій сходу і півдня України.

Учасники:Петро Цехановський – герой фільмуПавло Липа – співавтор фільмуСашко Чубко – продюсерСкотт Уркухарт (США) – зоозахисник і волонтер

Де: Кінотеатр Ліра, Київ, вул. Велика Житомирська, 40Коли: 8 липня, 15:00Квиток: донат Save The Pets при вході до кінотеатру