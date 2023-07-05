Українська армія має частковий успіх в районі Кліщіївки, – речник Генштабу

Українські воїни продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ударів артилерією по цілях противника. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав він.

Тривають важкі бої. Сили оборони України продовжують стримувати наступ окупантів на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

Нагадаємо, 3 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ситуація на Бахмутському напрямку знову загострилась. Захисники вели з окупантами двобій за перехоплення ініціативи. Тривають важкі бої. На північний фланг Бахмута ворог перекинув два десантно-штурмові полки.